المتهم بقتل شاب في عين شمس يجري معاينة تصويرية

أجرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، معاينة تصويرية لواقعة قتل صاحب محل «بلاي استيشن» شاب بمقص في مشاجرة بينهم بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس إشارة من أحد المستشفيات يفيد بوصول جثة شاب إثر إصابته بطعن في الصدر بمقص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وأحد المتواجدين داخل محل بلاي ستيشن أثناء لعبهم على الأجهزة، ما دفع صاحب المحل للتدخل وإنهاء المشاجرة.

وأثناء قيام صاحب المحل بحل المشكلة حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه وصاحب المحل فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بمقص في صدره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.