الأحد 17 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرق شاب في مياه ترعة بالشرقية

غرق
غرق
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، اليوم الأحد، جثة شاب من مياه إحدى الترع بمركز ههيا، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفي ههيا المركزى، بوصول «محمد. م. ا»، 30 عامًا، مقيم كفر الزقازيق جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية قيام قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة من مياه الترعة بجوار كوبرى الأقصى، وأفادت التحريات غرق الشاب أثناء الاستحمام.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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