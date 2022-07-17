الأحد 17 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«علاقة بسيدة».. اعترافات المتهمين بتصوير شاب بوضع مخل بالهرم

النيابة العامة
النيابة العامة
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تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأحد، التحقيق مع المتهمين بخطف شاب، وطلب فدية مليون جنيه بمنطقة الهرم.

واعترف المتهمون أن الشاب تربطه علاقة بسيدة من الجناة، وأنها اتفقت معهم على استدراجه لسرقته، واحتجازه لطلب فدية من شقيقه المقاول.

أضافوا أن السيدة تواصلت معه هاتفيًا وحددت موعدا للقائه بشقة في منطقة الطوابق، وأعد له باقي المتهمين كمينًا، وفور وصوله للشقة، هددوه بسلاح أبيض، ثم أجبروه على توقيع إيصالات أمانة، لضمان عدم إبلاغه عنهم عقب تركه.

وقال الجناة إنهم صوروه في أوضاع مخلة، وأرسلوا الصور لشقيقه لإجباره على سرعة الاستجابة لهم، ودفع فدية مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه، وأرشد الجناة عن إيصالات الأمانة، كما ضبط بحوزتهم الهواتف التي تحتوي على صور المجني عليه، واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بتعرض شاب للخطف على يد مجهولين، وطلب فدية مليون جنيه لإطلاق سراحه، وبإجراء التحريات، تبين أن سيدة تربطها علاقة بالمجني عليه، استدرجته لإقامة علاقة معه، وفور وصوله للشقة، فوجئ بخمس أشخاص يعتدون عليه، وصوروه في أوضاع مخلة، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، للحصول على فدية مليون جنيه.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرير الضحية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطوط مصر الحمراء

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«علاقة بسيدة».. اعترافات المتهمين بتصوير شاب بوضع مخل بالهرم

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