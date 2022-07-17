إصابة 12 شخصًا في مشاجرة بقنا

أصيب 12 شخصًا، بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في مشاجرة بالشوم والعصا، بقرية نجع خيربة التابعة بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.



وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد نشوب مشاجرة بالشوم والعصا بقرية نجع خيربة التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا، وأسفرت المشاجرة عن إصابة نصحي.ع، 59 عامًا، وانطونيس.ل، 27 عامًا، وتفان.ع، 56 عامًا، وعماد.م، 35 عامًا، ورفعت .م، 51 عامًا، وانطونيس .ل، 27 عامًا، ويني.ب، 61 عامًا، وبشار.م، 19 عامًا، ورجاشي.ع، 24 عامًا، وهاني.ك، 33 عامًا، ونوتل.ش، 57 عامًا، وجميل.ك، 36 عامًا.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.