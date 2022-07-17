«دبى للصحافة» يعلن فتح باب الترشُّح لـ«جائزة الإعلام العربى»

أعلنت الأمانة العامة لـ"جائزة الإعلام العربي" والتي ينظمها "نادي دبي للصحافة" تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فتح باب الترشح للجائزة ضمن دورتها الأولى بهيكلها الجديد بعد عملية التطوير التي شملت استحداث جائزتي "الإعلام المرئي"و"الإعلام الرقمي" إلى جانب "جائزة الصحافة العربية"، لتصبح بذلك أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز رئيسي للإبداع في المنطقة، وحرص قيادتها الرشيدة على تحفيز الإبداع والمبدعين ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي.

وأوضحت الأمانة العامة لـ"جائزة الإعلام العربي" أن عملية التطوير جاءت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد راعي الجائزة من أجل تعميم الفائدة وتوسيع نطاق المنافسة في تلك القطاعات الرئيسية بما يعود بالنفع على المُتلقّي من خلال تحفيز الارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي في القطاعات الثلاثة الصحافة والإعلام المرئي والرقمي.

وأكدت الأمانة العامة للجائزة، مُمثَّلةً في نادي دبي للصحافة، أن عمليات الفرز والتحكيم ستتم، كما جرت العادة خلال العشرين عاماً الماضية، ضمن إطار يخضع لحوكمة دقيقة تكفل أعلى درجات النزاهة والموضوعية في اختيار الفائز ضمن الفئات المختلفة التي تشملها الجائزة في هذه الدورة والتي تبلغ 13 فئة موزعة على الجوائز الثلاثة، الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى فئة شخصية العام الإعلامية والتي يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.