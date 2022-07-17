أزعجه.. حبس عاطل قتل «ابن عشيقته» فى السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ابن عشيقته في أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقتها بسبب إزعاجه لهما.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لطفل رضيع داخل شقة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل يدعى «م. م»، عمره عامان، تبين إصابته بكدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات عن أن عشيق أم المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أنه أثناء ممارسة الأم وعشيقها الرذيلة استيقظ الطفل المجني عليه ودخل في نوبة من البكاء المستمر، ما جعل العشيق يعتدي عليه بالضرب في محاولة لمنعه من البكاء ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأثناء محاولة هروب العشيق ووالدة الطفل، تحفظ الأهالي عليهما، وبدخول الشقة تم العثور على جثة الطفل.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي أصدرت حكمها السابق.