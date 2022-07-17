انتشال جثة طفل غرق فى مياه النيل بالمنوفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقًا بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

كانت غرفة إسعاف محافظة المنوفية تلقت إخطارًا يفيد بسقوط طفل بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وبالانتقال والمعاينة، تبيَّن أن الطفل "محمد. ا. ر" مقيم بقرية دروة، ويبلغ من العمر 15 سنة، وسقط بفرع النيل بالقرب من محطة القطار على بُعد ما يقرب من 100 متر.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وجارٍ العرض على النيابة للتصريح بدفن الجثة.