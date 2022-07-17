الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 3 سنوات لسرقته «توك توك» فى الإسكندرية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات لعاطل، لاتهامه بسرقة دراجة بخارية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار محمود عيسى سراج الدين، وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

تعود أحداث القضية رقم 288 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث ببلاغ من المجني عليه يفيد بقيام المتهم بسرقته.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، عن أنه عند تواجد المجني عليه " ع.ع.ع" سائق بمحل إقامته سمع صوتا صادرا عن الجراج خاصته أسفل العقار، وكان بداخله الدراجة البخارية والتوك توك واكتشف سرقته من داخل الجراج، وعقب ذلك بأيام شاهد التوكتوك يقوده أحد الأشخاص بعد أن قام بتغيير لون السقف الخاص به إلا أنه ترك التوكتوك وفر هاربا.

وبتقنين الإجراءات تبين قيام المتهم بسرقة التوكتوك ليلا وتغيير لونه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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