الأحد 17 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن صحة طفل سقط من الطابق الثالث بالغربية

النيابة العامة
النيابة العامة
ads

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأحد، الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل سقط من الطابق الثالث، في قرية شنراق بدائرة مركز السنطة، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد باستقبال مستشفى المنشاوي العام بطنطا طفلا يدعي «مصطفى. ا. ع»، 7 سنوات، مُقيما بقرية شنراق بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مُصابا بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ وحالته الصحية سيئة، وجرى وضعه تحت الملاحظة في العناية الملاحظة. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الطفل المُشار إليه نتيجة سقوطه من شرفة الطابق الثالث بمنزله عقب اختلال توازنه، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطوط مصر الحمراء

الأكثر قراءة

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

تداول امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب أدبى عبر «التليجرام»

سعر الذهب فى مصر والدول العربية اليوم الأحد 17 يوليو 2022

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

مصايف الإسكندرية: شاطئ النخيل مغلق ومحظور النزول فيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

حسين دعسة

نهاية جولة بايدن الشرق الوسطية.. ماذا قال توماس فريدمان عن الواقع؟

ماجد حبته

السيسى وبايدن وجهًا لوجه

د.أحمد الخميسى

الطرف الآخر عند تشيخوف

محمد عبدالعزيز

مين يشترى وقت؟.. تشتروا وقت يا شباب؟

د. منى حلمى

من حُسن حظى أننى أنام وحيدة

علي سعدة

تخاريف صيفية

د. داليا مجدي عبدالغني

"كيرة والجن".. ورسائل الفن

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟