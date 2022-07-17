الاستعلام عن صحة طفل سقط من الطابق الثالث بالغربية

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأحد، الاستعلام عن الحالة الصحية لطفل سقط من الطابق الثالث، في قرية شنراق بدائرة مركز السنطة، بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغ يفيد باستقبال مستشفى المنشاوي العام بطنطا طفلا يدعي «مصطفى. ا. ع»، 7 سنوات، مُقيما بقرية شنراق بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، مُصابا بكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ وحالته الصحية سيئة، وجرى وضعه تحت الملاحظة في العناية الملاحظة.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الطفل المُشار إليه نتيجة سقوطه من شرفة الطابق الثالث بمنزله عقب اختلال توازنه، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.