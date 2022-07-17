توقف القطاع المصرفي والبنوك خلال مدة 12 لعيد الأضحى المبارك تسبب في استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ومن المفترض أن تشهد العملات تحركًا نسبيًا في بداية تعاملات الأحد 17 يوليو 2022، وذلك بعد استئناف البنوك والمصارف العمل.

جدير بالذكر أن بعد تراجع سعر اليورو لأدنى مستوى له منذ 20 عامًا خلال الأيام الماضية سيؤثر حتمًا على باقي العملات الأجنبية التي يتم التعامل بها محليًا وعالميًا.

هبوط اليورو.. الدولار يستقر عند أعلى مستوى خلال عقدين

وتقارب اليورو من مستوى التعادل مع الدولار، الثلاثاء الماضي أثناء توقف القطاع المصرفي عن العمل، حيث تراجعت العملة الأوربية " اليورو" إلى 1.0045 مقابل الدولار، ليسجل أضعف مستوى له منذ ديسمبر 2002، فيما يستمر سعر شراء الدولار الأمريكي في الارتفاع، حيث وصل إلى 19.90 جنيهًا، في ختام تعاملات السبت 17 يوليو 2022، مقارنة بالخميس الماضي إذ سجل 18.90 جنيهًا.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 17 يوليو 2022:

وفي ظل الخدمات التي تقدمها «الدستور» للقراء، ففي السطور الأتية سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 يوليو 2022:

سعر الدولار الأمريكي الأحد 17 يوليو 2022

حقق الدولار الأمريكي صباح اليوم سعر بيع 19.90 جنيه وشراء بـ18.83 جنيه.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الأحد 17 يوليو 2022

حقق اليورو صباح اليوم 19.26 للبيع والشراء 19.19.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري الأحد 17 يوليو 2022

حقق الجنيه الإسترليني صباح اليوم 22.65 للبيع و22.55 للشراء.

سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري الأحد 17 يوليو 2022

حقق الفرنك السويسري صباح اليوم 19.44 للبيع و19.36 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري الأحد 17 يوليو 2022

حقق الدرهم الإماراتي صباح اليوم 5.14 للبيع و5.12 للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الأحد 17 يوليو 2022

حقق الريال السعودي صباح اليوم 5.03 للبيع والشراء 5.01.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري الأحد 17 يوليو 2022

حقق الدينار الكويتي صباح اليوم 61.57 للبيع و61.16 للشراء.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري الأحد 17 يوليو 2022

حقق اليوان الصيني صباح اليوم 2.82 للبيع و2.80 للشراء.