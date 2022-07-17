الأحد 17 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-7-2022 فى القاهرة وبعض المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
ads

يكثر البحث عن مواعيد الصلاة عبر محركات البحث حيث يشهد المسلمون حاليًا أيام مباركة خلال شهر ذي الحجة وهو أحد الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة ولا سيما الصلاة والدعاء.

 

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-7-2022

ومن ضمن الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء والمتابعين وتحدثها يوميًا، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-7-2022، الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسي مطروح وأسوان).

الصلوات الخمس.. مواعيد الصلاة اليوم السبت 16 يوليو 2022

دعاء الفجر وأفضل أوقاته وتوقيت الصلاة فى المحافظات

هل زيادة الصلاة على النبي في تكبيرات العيد جائزة شرعًا؟.. «الإفتاء» تجيب

وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من محافظات مصر وفقًا لما حددته الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية:

 

مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد  17-7-2022

صلاة الفجر 3:23 صباحاً 

أذان الظهر 12:01 صباحاً

أذان العصر 3:38  مساءً

أذان المغرب 6:57  مساءً

أذان العشاء 8:27 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد  17-7-2022

وقت صلاة الفجر 3:23 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً

موعد أذان العصر 3:46 مساءً

موعد أذان المغرب 7:05 مساءً

موعد أذان العشاء 8:37 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأحد  17-7-2022

موعد صلاة الفجر 3:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً

موعد  أذان العصر 3:35 مساءً

موعد أذان المغرب 6:54 مساءً

موعد أذان العشاء 8:25 مساءً     

 

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح الأحد  17-7-2022

وقت صلاة الفجر 3:33 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:17 صباحاً

موعد أذان العصر 3:57 مساءً

موعد أذان المغرب 7:16 مساءً

موعد أذان العشاء 8:48 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان الأحد  17-7-2022

موعد أذان الفجر 4:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً

موعد أذان العصر 3:52 مساءً

موعد أذان المغرب 7:14 مساءً

موعد أذان العشاء 8:37 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط الأحد  17-7-2022

وقت صلاة الفجر 3:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:33 مساءً

موعد أذان المغرب 6:53 مساءً

موعد أذان العشاء 8:20 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الأحد  17-7-2022

وقت صلاة الفجر 3:19 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً

موعد أذان العصر 3:20  مساءً

موعد أذان المغرب 6:40 مساءً

موعد أذان العشاء 8:08 مساءً

الصلاة مواقيت الصلاة اليوم الأحد ذي الحجة القاهرة مواقيت الصلاة الفجر صلاة الفجر موعد أذان الفجر

مواد متعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 يوليو 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطوط مصر الحمراء

الأكثر قراءة

مصايف الإسكندرية: شاطئ النخيل مغلق ومحظور النزول فيه

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16 يوليو 2022

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

OnTime SPORTS.. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

«أنا سبب أزمة أوكرانيا».. ملخص تصريحات محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

حسين دعسة

نهاية جولة بايدن الشرق الوسطية.. ماذا قال توماس فريدمان عن الواقع؟

ماجد حبته

السيسى وبايدن وجهًا لوجه

د.أحمد الخميسى

الطرف الآخر عند تشيخوف

محمد عبدالعزيز

مين يشترى وقت؟.. تشتروا وقت يا شباب؟

د. منى حلمى

من حُسن حظى أننى أنام وحيدة

علي سعدة

تخاريف صيفية

د. داليا مجدي عبدالغني

"كيرة والجن".. ورسائل الفن

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟