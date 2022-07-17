مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-7-2022 فى القاهرة وبعض المحافظات
يكثر البحث عن مواعيد الصلاة عبر محركات البحث حيث يشهد المسلمون حاليًا أيام مباركة خلال شهر ذي الحجة وهو أحد الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة ولا سيما الصلاة والدعاء.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-7-2022
ومن ضمن الخدمات التي يقدمها الدستور للقراء والمتابعين وتحدثها يوميًا، مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-7-2022، الموافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر ومنها: (الإسكندرية والإسماعيلية، ومرسي مطروح وأسوان).
وفيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وعدد من محافظات مصر وفقًا لما حددته الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الصلاة في جميع محافظات الجمهورية:
مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد 17-7-2022
صلاة الفجر 3:23 صباحاً
أذان الظهر 12:01 صباحاً
أذان العصر 3:38 مساءً
أذان المغرب 6:57 مساءً
أذان العشاء 8:27 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 17-7-2022
وقت صلاة الفجر 3:23 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:07 صباحاً
موعد أذان العصر 3:46 مساءً
موعد أذان المغرب 7:05 مساءً
موعد أذان العشاء 8:37 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الأحد 17-7-2022
موعد صلاة الفجر 3:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:57 صباحاً
موعد أذان العصر 3:35 مساءً
موعد أذان المغرب 6:54 مساءً
موعد أذان العشاء 8:25 مساءً
مواقيت الصلاة في مرسي مطروح الأحد 17-7-2022
وقت صلاة الفجر 3:33 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:17 صباحاً
موعد أذان العصر 3:57 مساءً
موعد أذان المغرب 7:16 مساءً
موعد أذان العشاء 8:48 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان الأحد 17-7-2022
موعد أذان الفجر 4:13 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:31 صباحاً
موعد أذان العصر 3:52 مساءً
موعد أذان المغرب 7:14 مساءً
موعد أذان العشاء 8:37 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط الأحد 17-7-2022
وقت صلاة الفجر 3:34 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً
موعد أذان العصر 3:33 مساءً
موعد أذان المغرب 6:53 مساءً
موعد أذان العشاء 8:20 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ الأحد 17-7-2022
وقت صلاة الفجر 3:19 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:49 صباحاً
موعد أذان العصر 3:20 مساءً
موعد أذان المغرب 6:40 مساءً
موعد أذان العشاء 8:08 مساءً