الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تحذر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 17 يوليو 2022

حالة الطقس
حالة الطقس
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يتزامن صباح الأحد 17 يوليو 2022 عودة الموظفين في القطاع العام والخاص والبنوك وغيرهم إلى العمل بعد إجازة طويلة تجاوزت الأسبوع لعيد الأضحى المبارك.

وبسبب تقلب حالة الطقس وارتفاع درجة الحرارة  خلال هذه الأيام، يكثر البحث عن حالة الطقس الأحد 17 يوليو خاصة بعد كثرة التحذيرات على منصات التواصل الاجتماعي، ويبدو أنها ليست حالة في مصر وحدها فقد حذرت إنجلترا من ارتفاع درجة الحرارة غدًا لتصل لـ 40 درجة هناك وهو أمر فريد.

حالة الطقس اليوم الأحد 

فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 17 يوليو 2022، حيث تتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية 

الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأحد 17 يوليو 2022 

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيانها أن الشبورة المائية قد تتلاشى في تمام الساعة 6 صباحا، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

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تحذير مهم  من الأرصاد للمسافرين على الطرق

في سياق متصل كانت هناك مناشدة واضحة من الأرصاد إلى قائدى السيارات بتوخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة عند القيادة حرصا على سلامة المارة والركاب، لانتشار الشبورة المائية الخفيفة صباحا، وحذر خبراء الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة بداية من الأحد لامتداد منخفض الهند الموسمى، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما السواحل الشمالية 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 درجة مئوية، جنوب سيناء 41 درجة مئوية، جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

ارتفاع نسبة الرطوبة الأحد 17 يوليو 2022 

وأعلن خبراء الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، وجاءت كالآتي:

  • متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى 80% خلال ساعات الليل و40% نهارا.
  • وتسجل الرطوبة 90% على محافظات السواحل الشمالية ليلا و55% نهارا.
  • وتنخفض معدلات الرطوبة على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 25% ليلا و15% نهارا.

تحذيرات الأرصاد بخصوص طقس الأحد 17 يوليو 2022

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس منعا للإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وارتداء الملابس القطنية وشرب المياه والمشروبات الباردة وتجنب الجلوس في أماكن سيئة التهوية، ومتابعة النشرة الجوية التي تصدر بصورة يومية.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 يوليو 2022 في القاهرة وبعد المحافظات كالآتي: 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 - المحسوسة 37.

الوجه البحرى العظمى 31-المحسوسة 34.

جنوب سيناء العظمى 38-المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 37-المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 39-المحسوسة 40.

الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم الاحد نسبة الرطوبة

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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