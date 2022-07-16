السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 6 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
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أصدرت جهات التحقيق المختصة، مساء اليوم السبت، قرارًا يقضي بإخلاء سبيل 6 متهمين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور. 

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

المتهمون بعدد من القضايا المتعلقة بقضايا الإرهاب حصر أمن دولة عليا، وهم كل من: عمرو إمام، مهاب الإبراشى، ممتاز فتحى عبدالوهاب، بسام جلال السيد، عبدالناصر سلامة، يحيى زكريا، وجهت النيابة إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويواجه المتهمون بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام. 

الأمن القومي وسائل التواصل الاجتماعي نشر أخبار كاذبة تدابير احترازية تكدير السلم العام مؤسسات الدولة

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وائل لطفي

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