السبت 16 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أزعجه أثناء ممارسة الرذيلة.. عاطل يقتل نجل عشيقته فى السلام

حبس
حبس
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دفع بكاء طفل رضيع إلى قيام عاطل بقتله؛ لكي يتمكن من استمرار ممارسته الرذيلة مع والدته بالسلام، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لطفل رضيع داخل شقة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل يدعى "م. م"، عمره عامان، تبين إصابته بكدمات في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات عن أن عشيق أم المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

وأضافت التحريات أنه أثناء ممارسة الأم وعشيقها الرذيلة استيقظ الطفل المجني عليه ودخل في نوبة من البكاء المستمر، ما جعل العشيق يعتدي عليه بالضرب في محاولة لمنعه من البكاء، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وأثناء محاولة هروب العشيق ووالدة الطفل، تحفظ الأهالي عليهما، وبدخول الشقة تم العثور على جثة الطفل، وحُرر محضر بالواقعة.

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وائل لطفي

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