السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمى: قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن قمة جدة عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي. 
وقال الكاظمي في تغريدة له: "وصلنا بغداد بعد مشاركتنا في ‫قمة جدة التي عززت مفاهيم الصداقة والشراكة والتنمية والتكامل الاقتصادي".

وأضاف: "الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وحسن التنظيم، والعمل المشترك مع القادة الحضور لصالح شعوبنا".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن منطقة الشـرق الأوسط تضررت بصورة ملموسة من تبعات التغير المناخي، وأزمة المياه، ومخاطر التصحّر، إضافة إلى التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار الأوبئة مثل جائحة كورونا، الأمر الذي يستدعي أن نتحرك متكاتفين ومتّحدين لمواجهتها.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن تداعيات الأزمة في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السـريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي للشعوب وتأمين إمدادات الطاقة.

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي قمة جدة بغداد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

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