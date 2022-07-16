السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق شقة بشارع السودان

حريق شقة
حريق شقة
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تمكنت قوات الحماية المدنية فى الجيزة، مساء اليوم، من السيطرة على حريق شقة بشارع السودان، ولم يسفر الحادث عن إصابات.

وتلقى مدير الحماية المدنية فى الجيزة، إخطارًا بتصاعد أدخنة من داخل شقة بشارع السودان فى منطقة إمبابة، وفور انتقال قوات الدفاع المدنى، تبين أن الحريق داخل شقة سكنية بعمارة الضبع، وتمكنت قوات الأمن من إخماد النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة، ولم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو مصابين. 

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وفحصه، وكلفت بسرعة استكمال التحريات للوقوف على ملابسات اشتعال النيران، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

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وائل لطفي

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