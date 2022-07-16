إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، كما تم ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص - لا يوجد اتباع لسياسات مكافحة العدوى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.