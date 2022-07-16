السبت 16 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق 5 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص

إغلاق مراكز لعلاج
إغلاق مراكز لعلاج الإدمان
ads

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظتي الجيزة والقاهرة، كما تم ضبط 7 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص - لا يوجد اتباع لسياسات مكافحة العدوى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطوط مصر الحمراء

الأكثر قراءة

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

مصايف الإسكندرية: شاطئ النخيل مغلق ومحظور النزول فيه

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16 يوليو 2022

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تقديم رياض أطفال 2022/ 2023 جميع المحافظات

OnTime SPORTS.. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2022

تعرف على مواعيد قبض مرتبات شهر يوليو 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السيسى وبايدن وجهًا لوجه

د.أحمد الخميسى

الطرف الآخر عند تشيخوف

محمد عبدالعزيز

مين يشترى وقت؟.. تشتروا وقت يا شباب؟

د. منى حلمى

من حُسن حظى أننى أنام وحيدة

علي سعدة

تخاريف صيفية

د. داليا مجدي عبدالغني

"كيرة والجن".. ورسائل الفن

محمد المعموري

من يجرؤ للإساءة إلى وطنه وهو خارجه؟!

كريم فرغلى

دراما السيرة الذاتية فى مصر.. لا تكذب ولكنها تتجمل

صور

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟