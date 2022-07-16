رسائل القادة العرب في قمة جدة للعالم بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

وجه القادة العرب عدة رسائل في قمة جدة للأمن والتنمية، أهمها تأكيدهم على ضرورة تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السـريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي للشعوب وتأمين إمدادات الطاقة جراء ما تتعرض له الدول من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

مصر

قال الرئيس السيسي: لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، من بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة، بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة.

العراق

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن تداعيات الأزمة في أوكرانيا تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد الحلول السـريعة وتوحيد المساعي في مجال ضمان الأمن الغذائي للشعوب وتأمين إمدادات الطاقة.

واقترح رئيس الوزراء العراقي - خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة في مدينة جدة - إنشاء بنك الشرق الأوسط للتنمية والتكامل بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، ويهتمّ البنك بالتنمية الإقليمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع في البنية التحتية التي من شأنها أن تساعد في ربط اقتصادات المنطقة، ويضع البنك في أولوياته تطوير شبكات الكهرباء الإقليمية، وخطوط أنابيب النفط والغاز، وشبكات الطرق السـريعة، والموانئ والمطارات والصناعات الثقيلة ذات السوق الإقليمية الواسعة، كما يموّل مشاريع في مجال إدارة الموارد المائية والتصحر والتخفيف من آثار تغيّر المناخ.

الإمارات

من جهته أشار رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد، إلى أن التجارب التاريخية أثبتت أنه لا نهاية للصراعات والنزاعات والتوترات، إلا من خلال التحلي بالحكمة والالتزام بالقانون الدولي، وتبنى الوسائل الدبلوماسية والحلول السياسية لحل المشاكل بما يضمن مصالح الجميع، ويجنب البشرية مزيدًا من المعاناة وويلات الحروب والصراعات.

قطر

وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إن اجتماع قمة جدة للأمن والتنمية اليوم، ينعقد وسط تحديات أمام المجتمع الدولي لتعزيز التعاون لإيجاد حلول للقضايا العالمية.

وأضاف أمير قطر خلال مشاركته، اليوم السبت، في قمة جدة للأمن والتنمية، أن ميثاق الأمم المتحدة يوفر فرصًا لحل النزاعات ويجنب العالم الحروب، مؤكدًا أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، واحتكام أطراف النزاعات للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة يوفر على الشعوب الكثير من الضحايا والمآسي.

وأكد تميم بن حمد أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره، مشيرًا إلى أن حرب أوكرانيا قد تؤدي إلى كوارث إنسانية.