انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق بنك شهير فى المهندسين

طلبت نيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق محدود اندلع داخل بنك شهير بمنطقة المهندسين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

كما طلبت النيابة تقدير الخسائر الناجمة عن الحريق، حيث سيطرت القوات الأمنية على الحريق دون إصابات.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة تتبعها ألسنة اللهب من داخل بنك شهير بميدان لبنان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد بالتنسيق مع قطاع الشمال.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.