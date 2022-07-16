السبت 16 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل غرقًا في نهر النيل بالمنوفية

غريق
غريق
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شهدت مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، اليوم السبت مصرع طفل، في فرع نهر النيل أمام قرية دروة، وجاري محاولات انتشال جثمان الطفل بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

وتلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بسقوط طفل بفرع النيل بالقرب من قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وبالانتقال والمعاينة تبين أن الطفل "محمد ا. ر." مقيم بقرية دروة 15 سنة، وسقط بفرع النيل بالقرب من محطة القطار على بعد ما يقرب من 100 متر، وتكثف قوات الانقاذ الآن العمل للعثور على الجثمان وانتشاله.

نهر النيل مركز اشمون محافظة المنوفية مصرع طفل محطة القطار الإنقاذ النهري سقوط طفل قوات الإنقاذ بمحافظة المنوفية

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