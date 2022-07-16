المعمل الجنائى يعاين حريق أتوبيس نقل عام بالجيزة

طلبت نيابة الجيزة انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب حريق اشتعل بأتوبيس نقل عام، بمنطقة ساقية مكي في الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن ماسًا كهربائيًا ببطارية الأتوبيس، أدى لاندلاع الحريق، دون وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بأتوبيس نقل عام، بمنطقة ساقية مكي، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.