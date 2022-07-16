السيطرة على حريق وحدة سكنية بطريق الواحات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريق نشب داخل وحدة سكنية بكمبوند شهير بطريق الواحات، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بنشوب حريق داخل وحدة سكنية بكمبوند شهير على طريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.