إصابة 3 أشخاص في حادث سير بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بالكيلو 50 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 50 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.