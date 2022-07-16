السبت 16 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك البحرين: التدخل فى الشئون الداخلية للدول من أخطر التحديات

ملكُ البحرين
ملكُ البحرين
ads

قَدَّمَ الملكُ حمدُ بنُ عيسى آل خليفة، ملكُ مملكةِ البحرين، الشكرَ والتهنئةَ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز آل سعود، على النجاح المتميِّزِ لموسم الحج لهذا العام، معربًا عن خالص الشكر والامتنان على دعوته الكريمة لهذه القمة الاستثنائية التي تمثلُ فرصةً طيبةً لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين دولنا والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنمية لجميع شعوب الشرق الأوسط بمواجهة مشتركة للتحديات التي تهددُ الاستقرارَ الإقليمي والأمنَ والسِّلمَ الدوليين والمصالحَ العالمية.


وقال العاهل البحريني في كلمة له خلال قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إنَّ منطقةَ الشرق الأوسط، ذات المكانة الاستراتيجية الدولية المهمة،عانتْ على مدى سنوات- ولا تزال- من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة، وتحديات بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلبُ منا تفكيراً متزناً وعميقاً لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لابد من حلِّها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،وفقاً لحلِّ الدولتين ومبادرة السلام العربية،وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد،كما تم عرضه في مخرجات ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019م، إضافةً إلى ضرورة التوصُّلِ الى تسوية سياسية للأزمة اليمنية،ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني.


وبَيَّنَ أنَّ التدخلَ المباشرَ في الشئون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة، إذْ يَخلُّ بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وقد آن الأوانُ لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات؛احتراماً لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، علاوة على مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خاليةً من أسلحة الدمار الشامل، ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصِّب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون.


وأَكَّدَ الملكُ حمدُ بنُ عيسى آل خليفة أهميةَ تقديم المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية،بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخُّم الأسعار، ولا نغفلُ هنا عن ضرورة تشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها؛لتأمين وصولها للأسواق العالمية وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضرِّرَةِ تحقيقاً للأمن الغذائي.


وأشارَ إلى أنهم يتطلعون إلى أن تسفرَ هذه القمةُ عن نتائج مثمرة ومخرجات بناءة تُعَزِّزُ مسارَ التعاون المشترك وترسيخ علاقات الصداقة بين بلداننا؛لكي يُمكننا مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وإرساء الأمن والاستقرار، ووضع مرتكزات علاقة وطيدة وممتدة تلبي متطلباتِ الحاضر والمستقبل.
 

الملك حمد بن عيسى مملكة البحرين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز موسم الحج

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصص الأبطال الحقيقيين لـ«كيرة والجن»

الأكثر قراءة

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16 يوليو 2022

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تقديم رياض أطفال 2022/ 2023 جميع المحافظات

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

«العفو الرئاسى»: إخلاء سبيل عبدالناصر سلامة و5 من المحبوسين احتياطيًا

القبض على متهم باغتصاب طفلة داخل مركز ترفيهي بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

السيسى وبايدن وجهًا لوجه

د.أحمد الخميسى

الطرف الآخر عند تشيخوف

محمد عبدالعزيز

مين يشترى وقت؟.. تشتروا وقت يا شباب؟

د. منى حلمى

من حُسن حظى أننى أنام وحيدة

علي سعدة

تخاريف صيفية

د. داليا مجدي عبدالغني

"كيرة والجن".. ورسائل الفن

محمد المعموري

من يجرؤ للإساءة إلى وطنه وهو خارجه؟!

كريم فرغلى

دراما السيرة الذاتية فى مصر.. لا تكذب ولكنها تتجمل

صور

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟