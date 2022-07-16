اختل توازنه.. إصابة طفل سقط من شرفة شقته بالبدرشين

أصيب طفل إثر سقوطه من شرفة شقته بمنطقة الشوبك الغربى البدرشين، بعدما اختل توازنه وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس, مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد سقوط أحد الأشخاص من علو من قرية المرازيق البدرشين.

على الفور انتقل العقيد هشام بهجت، مفتش مباحث قطاع الجنوب، وتبين سقوط طفل يدعى "رحيم اشرف طلعت"، 12 سنة، اختل توازنه حال تواجده بشرفة العقار محل سكنه.

وقام المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، بسؤال أهليته نفوا وجود شبهة جنائية، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.