السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل سقط من منور الطابق السابع في المنيا

جثة
جثة
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لقي عامل بناء مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من منور بالدور السابع أثناء عمله بأحد العمارات السكنية تحت الإنشاء، بشرق النيل بمدينة المنيا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط شخص من عقار تحت الإنشاء، ووفاته بمنطقة حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو بمدخل قرى شرق النيل المؤدي إلى مدينة المنيا الجديدة.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أنه أثناء قيام "سعيد.ر" عامل بناء في أحد العقارات تحت الإنشاء بشارع حديقة 25 يناير بمنطقة أبو فليو، بعمله بأحد العقارات أنزلقت قدمة وأختل توازنه مما أدى لسقوطه من منور الطابق السابع على الأرض ووفاته في الحال إثر إصابته بنزيف وكسور وارتجاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتصرف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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