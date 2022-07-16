السبت 16 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد سياسة مصر تجاه دعم العراق وتنفيذ المشروعات المشتركة

جريدة الدستور
ads

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في جدة مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الرئيس أكد الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كل التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكدًا في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.


من جانبه؛ أكد مصطفى الكاظمي على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلًا عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقًا استراتيجيًا لبلاده على المستويين الإقليمي والدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الفتنة على الـ«سوشيال ميديا» «1»

الأكثر قراءة

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16 يوليو 2022

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تقديم رياض أطفال 2022/ 2023 جميع المحافظات

الرئيس السيسى يؤكد سياسة مصر تجاه دعم العراق وتنفيذ المشروعات المشتركة

مقتل شاب وإصابة آخر بطلقات نارية أمام منزلهما بالقليوبية

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

مين يشترى وقت؟.. تشتروا وقت يا شباب؟

د. منى حلمى

من حُسن حظى أننى أنام وحيدة

علي سعدة

تخاريف صيفية

د. داليا مجدي عبدالغني

"كيرة والجن".. ورسائل الفن

محمد المعموري

من يجرؤ للإساءة إلى وطنه وهو خارجه؟!

كريم فرغلى

دراما السيرة الذاتية فى مصر.. لا تكذب ولكنها تتجمل

ماجد حبته

أرقام رئيس الحكومة

صفاء النجار

تغطية الشعر أم تغطية العقل؟

صور

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟