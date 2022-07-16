جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد للعام الدراسى الجديد بأقوى خدمة تعليمية

نخبة من أفضل أعضاء هيئة التدريس.. وبروتوكولات مع مؤسسات عالمية لتقديم مستوى متميز فى مختلف التخصصات

برامج دراسية مميزة بجميع الكليات لتقديم خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستويين المحلى والدولى

أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكترونى والرقمى

د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة: افتتاح مركز الاختبارات الإلكترونى مع بداية العام الدراسى الجديد.. وتعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة



تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، للعام الدراسى الجديد بأقوى الخدمات التعليمية التى تسعى الجامعة لتقديمها لطلابها وفق أعلى المعايير العالمية، وبمصروفات قليلة عن غيرها من الجامعات الخاصة، حيث تحظى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة علمية مرموقة على مستوى الجامعات، وهو ما انعكس فى العدد الكبير من بروتوكولات التعاون التى وقعتها مع كبرى جامعات العالم من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمى، بجانب كونها من الجامعات الرائدة فى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى استجابة لتوجه الدولة الذى يسعى إلى تحويل الجامعات الكبرى إلى "جامعات ذكية" تطبق أعلى معايير الجودة فى طرق التدريس، وذلك برعاية خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يولى العملية التعليمية اهتمامًا كبيرًا، ويحرص بشكل مستمر على خلق وابتكار أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أهم وأبرز الجامعات المصرية الخاصة من خلال التجديد المستمر والتطوير الدائم.

ويسعى الطلاب دائمًا للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظامًا تعليميًا عالميًا لأبنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميزًا علميًا ودوليًا يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقًا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية.

الدكتور أشرف حيدر

وفى هذا الإطار، يقول الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة أحدثت نقلة نوعية هائلة فى التعليم العالى، من حيث الكم والكيف، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى نظم التعليم وطرق التدريس، إلى جانب الانفتاح على العالم الخارجى بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كبرى جامعات العالم، خاصة جامعات دول الاتحاد الأوروبى، ونقلة أيضًا فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، موضحًا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكترونى والرقمى.

وأكد د. حيدر أن الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر رفيعة المستوى مؤهلة لسوق العمل ولخدمة الوطن والمجتمع فى جميع المجالات، وتوفير خدمات تعليمية متميز وعالية الجودة تضاهي الجامعات الدولية، موضحًا أن إدارة الجامعة أخذت على عاتقها تقديم خدمات متنوعة للطلاب بأسعار معقولة بحيث لا تكون عبئًا على المواطن المصري، في ظل حرص الدولة ومؤسسات القطاع الخاص على التكاتف والنهوض بمستوى الحياة التعليمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تقديم كل الخدمات التى يحتاجها الطلاب أثناء عملية التعليم، بمواصفات عالمية، وتوفر للطلاب سوق عمل بعد تخرجه فى الجامعة، فيمكن للطالب المتخرج فى هذه الجامعة أن يعمل في عدد كبير من القطاعات.

الدكتور أشرف حيدر

وأشار د. حيدر، إلى أن الجامعة سوف تفتتح مركز الاختبارات الإلكترونى مع بداية العام الدراسى الجديد، موضحًا أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول استراتيجى، حيث تأتى طاقته الاستيعابية نحو "310"، ولفت حيدر إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستحوذ على النصيب الأكبر من بين كل الجامعات فى تقدم الطلاب للالتحاق بها، لافتًا إلى أن الجامعة وإدارتها تراعى البعد الاجتماعى جيدًا من ناحية المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى التطوير المستمر للعملية التعليمية بالجامعة وإدخال التعليم الرقمى والتخصصات الحديثة بمختلف كليات الجامعة، مما يجعلها من الجامعات التى تهتم بالجودة التعليمية وتطوير أدائها بشكل مستمر وأعمال التطوير التكنولوجى الذى يتماشى مع استرتيجية تطوير التعليم الجامعى والجهود التى تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى التعليم العالى والجامعى، ولإعداد خريجين على مستوى عال من التعليم والتأهيل لأسواق العمل المحلية والخارجية.

وأوضح د. أشرف حيدر، أن إدارة الجامعة توفر جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدًا من بيوت الفن فى مصر.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، وهو الدور الذي انتهجته مؤسستها الراحلة الدكتورة سعاد كفافى، التي وضعت ملامحها وأرست دعائمها لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يُحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.