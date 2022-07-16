السبت 16 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهمين جدد فى واقعة قتل شاب على يد 3 أشخاص بالغربية

حبس
حبس
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نجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، فى القبض على متهمين جدد فى واقعة قتل شاب على يد 3 متهمين بقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، فى أيام عيد الأضحي المبارك بسبب لعب الأطفال.

كان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفور بلشاي، ومقتل أحد الأشخاص.

انتقل ضباط المباحث الجنائية للقرية وتبين مقتل شاب ويدعي"أحمد.ع"، وإصابة شقيقه بجروح قطعية، فى مشاجرة مع 3 أشقاء من جيران القتيل بسبب لعب الأطفال، وتمكن ضباط المباحث من ضبط أحد المتهمين الثلاثة وهروب شقيقيه.

وبتكثيف جهود البحث تم ضبط باقي المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

أمن الغربية القبض على متهمين قرية كفور بلشاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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