إصابة 5 أشخاص في تصادم تروسيكل وموتوسيكل بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم تروسيكل بموتوسيكل بمدخل قرية بنى عدي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بمدخل قرية بني عدي .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية والفحص إصابة "حسني.ر.ج" ٢٢ عامًا، و"خالد.ش.ع" ٢٢ عامًا، و"مصطفى.م .ع" ٣٣ عامًا، و"حماده.ح.م" ٢٢ عامًا، و"سيد.ع.س" ١٩ عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي. وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.