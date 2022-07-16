السبت 16 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم تروسيكل وموتوسيكل بأسيوط

اسعاف
اسعاف
ads

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم تروسيكل بموتوسيكل بمدخل قرية بنى عدي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بمدخل قرية بني عدي .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية والفحص إصابة "حسني.ر.ج" ٢٢ عامًا، و"خالد.ش.ع" ٢٢ عامًا، و"مصطفى.م .ع" ٣٣ عامًا، و"حماده.ح.م" ٢٢ عامًا، و"سيد.ع.س" ١٩ عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي. وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

حادث تصادم مركز منفلوط اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الفتنة على الـ«سوشيال ميديا» «1»

الأكثر قراءة

«هتشوفوا هعمل فيها إيه».. «الدستور» تحصل على تسجيلات صوتية لتهديدات زوج آمال أبوالمجد

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16 يوليو 2022

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو

«قمة جدة».. الرئيس السيسى يطرح مقاربة من 5 محاور لحل أزمات المنطقة

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تقديم رياض أطفال 2022/ 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

"كيرة والجن".. ورسائل الفن

محمد المعموري

من يجرؤ للإساءة إلى وطنه وهو خارجه؟!

كريم فرغلى

دراما السيرة الذاتية فى مصر.. لا تكذب ولكنها تتجمل

ماجد حبته

أرقام رئيس الحكومة

صفاء النجار

تغطية الشعر أم تغطية العقل؟

سارة شريف

ملاحظات على الزيارة

ماجد حبته

اعترافات مخطط انقلابات!

د. محمد عفيفي

جلال أمين وثورة يوليو

صور

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟