بتروتريد.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر يوليو 2022

يحتل البحث بعنوان "بتروتريد.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو 2022" صدارة محركات البحث العالمية «جوجل» و«تويتر»، خاصة بعد أن أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» عن بدء إدخال قراءة عداد الغاز بعد توقف دفع الفاتورة مؤقتًا على موقع الشركة بسبب أعمال التحديث والصيانة فى الموقع منذ عدة أيام، وانتظر مستقبلو الخدمة في المحافظات والمنازل عودة التسجيل الإلكتروني وسداد قيمة الفاتورة .

تسجيل قراءة عداد الغاز والدفع على موقع شركة بتروتريد يوليو 2022

يمكن الاستعلام الإلكتروني عن فواتير الغاز الطبيعي لشركة بتروتريد في البيوت، والتي يمكن معرفتها من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع شركة بتروتريد من خلال هذا الرابط (من هنا) . اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير الشهرية. تحديد الشهر المستعلم عن فاتورته. كتابة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة بالتفصيل. تحديد مكان تركيب العداد بالتفصيل «الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،…». تسجيل القراءة المكونة من 10 أرقام. الضغط على زر الاستعلام. ظهور إجمالي المبلغ المطلوب دفعه للعداد.

ووجهت شركة «بتروتريد» عملاءها إلى إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الإلكتروني، ثم دفع الفاتورة عبر تطبيق «بتروميتر»، حيث يسهل الدفع الإلكتروني بدلًا من التزاحم على شركة الغاز ومقراتها في مختلف محافظات مصر.

تحميل تطبيق «بتروميتر»

في الوقت ذاته، وفي محاولة من شركة "بتروتريد" لتسهيل تلقي الخدمة على المواطنين، فقد أطلقت شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» تطبيق «بتروميتر» على جوجل بلاي ستور وأيضًا أبل أب ستور، ويمكن من خلاله تسجيل قراءة الغاز وأيضًا دفع فواتير استهلاك الغاز.

ويمكن من خلال الرابط التالي تحميل تطبيق بتروميتر من على جوجل بلاي ستور

ويمكن من خلال الرابط التالي تحميل تطبيق بتروميتر من على أبل أب ستور

إدخال قراءة عداد الغاز لشركة بتروتريد

فيما أوضحت شركة "بتروتريد" أن تطبيق «بتروميتر» يعتمد على التقاط صورة لعداد الغاز عن طريق كاميرا الموبايل للخانات التى توجد بها أرقام سوداء بتقنية المسح الضوئي «SCAN»، ويقوم التطبيق بترجمة الصورة إلى أرقام تُعبر عن قراءة عداد الغاز وتسجيلها في قاعدة البيانات للشركة مباشرة.

وإلى جانب ذلك، سيتم إدخال قراءة عداد الغاز لفترة لحين تدريب التطبيق على قراءة أرقام العداد من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتيح التطبيق عددا من الخدمات، وجاءت كالآتي.

خدمات تطبيق «بتروميتر»

يقدم تطبيق بتروميتر خدمات:

تسجيل قراءة عداد فاتورة الغاز.

معرفة قيمة فاتورة الغاز.

دفع فاتورة الغاز عبر البطاقات الائتمانية المختلفة.

تبادل الرسائل والإخطارات بين الشركة والعملاء.

موعد إدخال قراءة عداد الغاز.

حددت الشركة موعد إدخال قراءة عداد الغاز أول يوم فى الشهر وحتى يوم 15 من كل شهر.

خطوات تسجيل وفتح حساب على تطبيق «بتروميتر»

توجد عدة خطوات لتسجيل حساب جديد على تطبيق «بتروميتر» يجب على المستخدم اتباعها كما يلي: