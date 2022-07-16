السبت 16 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 12 في انقلاب سيارة بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب 9 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مصر-إسماعيلية» الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير المحضر اللازم. 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مصر اسماعيلية الصحراوى بالقرب من مدينة العاشر من رمضان اتجاه القاهرة وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلا من "مريم.ح.ع" خمس سنوات، و "وداد.ا.ح" 48 سنة، و"رندا.ا.م" 29 سنة، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة وإصابة كلا من "سماح.أ.م" 25 سنة، باشتباه مابعد الإرتجاج، و"نعمات.ع.ع" 65 سنة، باشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات وسحجات، و"أحمد.خ.م"، 12 سنة، و"أشرقت.ع.ع" 4 سنوات، و"شروق.ع.ف" 8 سنوات، و"أنور م.م" 56 سنة، جميعهم مصابين بكدمات وكسور بأمماكن متفرقة بالجسد، و"رامي.ا.م" 26 سنة، مصاب جرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات، و"ياسين .خ .م" 19 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الإرتجاج، و "شهد.ح.ع" 5 سنوات مصابة باشتباه بكسر بقاع الجمجمة جميعهم مقيمين شبين القناطر. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس والمركز الطبى العالمى، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بدر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير المحضر اللازم.

حادث انقلاب سيارة مستشفى بلبيس الأجهزة الأمنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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