بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

يستعد الناجحون في الشهادة الإعدادية للتقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023 وفي هذه الأثناء قد تم فتح باب التسجيل لطلاب الشهادة الإعدادية، لـ التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني، إلكترونيًا، حيث كانت وزارة التربية والتعليم قد استقرت على أن يبدأ التقديم في شهر يوليو 2022، ومتاح التقديم إلكترونيًا فقط وليس ورقيًا في ضمن خطة الدولة لميكنة كافة الإجراءات الحكومية.

التقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد فتح باب التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني حتى منتصف أغسطس المقبل أسوة بالعام الدراسي 2021، على أن يتم الإعلان عن موعد نهاية التقديم رسميا مع نهاية اختبارات الدور الثاني بجميع محافظات مصر.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني

فيما قد بدأت عدد من مديريات التربية والتعليم، السبت، الثاني من يوليو 2022 استقبال طلبات المتقدمين للصف الأول الثانوي، الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/2022.

وتقدم بوابة «الدستور" ضمن خدماتها للمواطنين والقراء ، رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيا،. خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيا، وذلك لطلاب الشهادة الإعدادية 2022.

رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيا 2022

ويمكن للناجحين والراغبين التقديم في الصف الأول الثانوي العام أو الفني أو التطبيقي التكنولوجي إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الرسمي.. عبر الرابط التالي اضغط هـنــــــــــا

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيا

للتسجيل بالصف الأول الثانوي العام والفني إلكترونيا، يجب أن يتبع الطالب الراغبين في أي نوع من التعليم الخطوات التالية، وذلك في حالة حصوله على مجموع درجات تناسب درجة التنسيق التي أقرتها كل مديرية تعليمية، لكل مدرسة ثانوي سواء عام أو فنى:

1- سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب التي ترده في رسالة هاتفية.

2- سجل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

3- اكتب اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

4- اضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.

5- اطلع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

6- اضغط على أيقونة ملء الرغبات.

7- اختار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب.

8- اضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

9- اضغط على حفظ الرغبات.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2023 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في جميع محافظات الجمهورية، والراغبين في التقديم في المدارس الثانوية الحكومية بجميع أنواعها وتتلخص فيما يلي:

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي وجاءت كالتالي:

الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي 2023

1- إيصال دفع المصروفات المدرسية و2 صورة منه.

2- أصل شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منه.

3- أصل شهادة الميلاد و3 صور منه.

4- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5- عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب وعليها اسمه.

6- شهادة صحية للطالب تثبيت خلوه من الأمراض المعدية.

7- ملف ورقي للتقديم موجود بالمدرسة وكتابة كافة البيانات اللازمة للتقديم.