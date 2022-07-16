لص ينهي حياة ربة منزل بحلوان

شهدت منطقة حلوان واقعة مأساوية بعدما أنهى لص حياة ربة منزل داخل منزلها عندما شاهدته يسرق محتويات منزلها، وبعدما حاولت منعه، تعدى عليها بآلة حديدية ولقت مصرعها وفَر هاربًا.

البداية عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبيَّن العثور على جثة سيدة تُدعى «بسمة ع ع» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبيَّن أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بتهشم في الرأس.

وكشفت التحريات بأن لصًا دخل الشقة لسرقة المجني عليها، وعندما شاهدته اعتدى عليها بضربها بآلة حادة على رأسها، وأسفرت عن وفاتها، كما تبين وجود بعثرة في محتويات الشقة، كما تبين سرقة مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار تكثيف الجهود لضبط الجاني.