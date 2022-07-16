السبت 16 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية على الطرق السريعة لإلزام السائقين بالتعريفة المقررة

حملات مرورية
حملات مرورية
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عززت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، الطرق السريعة بالضباط والأفراد للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، كما قام اللواء هاني محفوظ، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، بنشر رجال مباحث المرور على المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة وضبط المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال على الطرق السريعة وتكثيف الحملات المرورية تحت إشراف اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة.

الإدارة العامة للمرور مباحث المرور تعريفه الركوب

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