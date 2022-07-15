بن سلمان يستقبل رئيس وزراء العراق بمطار جدة

استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية ببدء وصول الوفود العربية المشاركة في قمة جدة.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، إن مؤتمر جدة سيناقش آفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغيير المناخي.

وأضاف الكاظمي بمؤتمر صحفي قبل توجهه إلى السعودية أن هناك محاولات للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة، مشيراً إلى أن العراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.