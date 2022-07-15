مصرع 4 أشخاص فى تصادم سيارة بحاجز خرسانى بكفر الشيخ

لقى 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي بحاجز خرساني، اليوم الجمعة، بالطريق الدولي بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، قد تلقت إشارة باصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني بالطريق الدولي بمركز مطوبس، ما أدى لمصرع 4 أشخاص.

انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وجرى نقل الجثامين الأربعة لمستشفى سيدي سالم المركزي، وهم :«أحمد إبراهيم عبد الله نصار، 52 سنة، مقيم قرية حسن الفقي، محمد عوض محمد عبد السميع، 35 سنة، وعمرو عوض محمد عبد السميع، 14 سنة، مقيمان بقرية أبو سعدة، صابر رشدي السعيد مسعود، 22 سنة، مقيم قرية داود الفقي».

وجرى نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي، وإيداعهم مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.