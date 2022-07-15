الجمعة 15 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب متحللة بمنطقة مهجورة فى حلوان

جثة
جثة
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عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة متحللة لشاب فى العقد الثالث من عمره بمنطقة مهجورة فى مدينة حلوان جنوب.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من منطقة مهجورة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة لشاب فى العقد الثالث من عمره بمنطقة مهجورة ومجهول الهوية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الأهالى وشهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لبيان أسباب الواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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وائل لطفي

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