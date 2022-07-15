انتشال جثتى طالبين غرقا فى نهر النيل بالغربية

نجحت أجهزة الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمديرية أمن الغربية في انتشال جثتى طالبين غرقا في مياه نهر النيل أثناء سباحتهما بالمياه هربا من حرارة الجو، وذلك بزمام قرية كفوربلشاي.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية كفوربلشاي التابعة لمركز كفر الزيات بغرق اثنين من الطلاب أثناء قيامهم بالاستحمام في نهر النيل.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين غرق محمد أحمد 15 عاما طالب ثانوي ومحمد فهيم 16 عاما، طالب ثانوي، أثناء نزولهم إلى فرع نهر النيل المار بجوار بقرية كفور بلشاي، للاستحمام هربا من حرارة الجو ولعدم اجادتهم السباحة جرفهم التيار وغرقا بالمياه.