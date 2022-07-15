الجمعة 15 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طباخ قُتل على يد نجار خلال حفل زفاف بالهرم

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طباخ قتل على يد نجار عن طريق الخطأ، خلال حفل زفاف بالهرم، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على نجار لاتهامه بقتل طباخ فى حفل زفاف بمنطقة الهرم، وأشارت تحريات رجال المباحث وأقوال شهود عيان، إلى أن المتهم طعن القتيل بمطواة خلال رقصهما بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بمقتل طباخ نتيجة تعرضه لاعتداء بمطواة فى منطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجنى عليه خلال الرقص بحفل زفاف أحد أفراد أسرته، ممسكا سلاحا أبيض، شاركه نجار فى الرقص ممسكا مطواة بيده، إلا أن النجار أصابه خلال الرقص، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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