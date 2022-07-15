الجمعة 15 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رد فعل بن سلمان على سؤال لـ«بايدن»: هل السعودية منبوذة؟

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسمع خلاله سؤال بصوت مرتفع من صحفية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الصحفية موجهة السؤال للرئيس الأمريكي: "الرئيس بايدين.. هل السعودية لا تزال منبوذة؟"، وهنا ظهرت ابتسامة على وجه الأمير محمد بن سلمان، وكذلك وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وسفيرة الرياض لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر.

وعندما كرر صحفي آخر السؤال نظر ولي العهد السعودي نظرة ترحيبية ببايدن ووفده مبتسمًا، قبل أن يغادر الصحفيون قاعة الاجتماعات.

وفي وقت سابق، التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس بايدن.

رودا مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس الامريكي السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بايدن المملكة العربية السعودية الرئيس الامريكي جو بايدن

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