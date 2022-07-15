الجمعة 15 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لبيان نسب الطفل.. إجراء تحليل «DNA» لزوج وعشيق «سيدة باب الشعرية»

تحليل DNA
تحليل DNA
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قررت النيابة العامة، ندب خبراء الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للزوج المتهم بالشروع في قتل زوجته بتسديد 7 طعنات في البطن أسفرت عن مقتل جنينها، وكذلك تحليل البصمة الوراثية لصديقه  لبيان نسب الجنين المجني عليه، كما طلبت جهات التحقيق الاستعلام عن الحالة الصحية للزوجة المصابة لسماع أقوالها حول اتهام الزوج لها.

وأدلى العامل المتهم بالشروع فى قتل زوجته الحامل طعنا بالسكين داخل شقتهما بمنطقة باب الشعرية باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقال إنه اعتاد على استقبال صديقه في منزله لتعاطي المخدرات منذ فترة طويلة، بعيدا عن أعين رجال الأمن ويوم الواقعة أخبره بعض الجيران أن صديقه اعتاد دخول منزله في غيابه، وقيام زوجته باستضافته داخل المنزل مستغلة تغيبه عن المنزل، فتوجه مسرعا إلى شقته لمواجهتها.

وأوضح المتهم، أنه أثناء مواجهة زوجته بأقوال الجيران نشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام بالتعدى عليها بالأيدى ثم وجه لها عدة طعنات فى جسدها قاصدا قتلها بسبب شكه في سلوكها وكذلك في نسب الجنين.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى يفيد قيام زوج بطعن زوجته بسلاح أبيض داخل شقتهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة ربة منزل حامل بإصابات متفرقة بجسدها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبين وفاة الجنين.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وتم نقل جثة الجنين وكذلك الزوج وصديقه  إلى الطب الشرعي لأخذ عينات لتحليل البصمة الوراثية لكشف نسب الجنين، وكذلك لتشريح جثمان الجنين لبيان سبب الوفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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