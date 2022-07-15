الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 متهمين بممارسة الشذوذ داخل شقة سكنية بالهرم

جريدة الدستور
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، حبس ٤ أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك في اتهامهم بممارسة الشذوذ داخل شقة بمنطقة الهرم حيث يقيمون حفلات جماعية تجمع راغبي ممارسة الفسق والفجور، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغًا من شخص أفاد بمعرفته بمجموعة من الشباب من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومقابلتهم في مقهى بالهرم.

وأضاف المبلغ أنهم طلبوا منه التوجه معهم إلى شقتهم، وعند وصوله شاهدهم يمارسون الرذيلة والشذوذ فأبلغ عنهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبرفقتهم مواد مخدرة.

وأفادت التحريات بأن المتهمين أنشأوا شبكة لممارسة الشذوذ واستدراج ضحاياهم من خلال منصات التواصل لشرب القهوة على مقهى ثم إلى شقة بمنطقة الهرم.

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وائل لطفي

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