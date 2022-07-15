الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الطابق الثالث فى شبرا الخيمة

جثة
جثة
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لقيت طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثالث أرضًا بالشارع بمنطقة بيجام دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام باستقبال طالبة جامعية جثة هامدة إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف، نتيجة سقوطها من علو.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة ومعاونة النقباء عادل منصور، وزياد محمود، ومحمد بدر، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "د م أ"، 17 سنة، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية، إثر إصابتها بكسر بالجمجمة ونزيف بالأنف، وذلك نتيجة سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثالث أثناء قيامها بأعمال النظافة، حيث اختل توازنها وسقطت أرضًا بالشارع، مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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