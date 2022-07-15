الرئيس الأمريكى جو بايدن يصل السعودية

أفادت مصادر صحفية سعودية، اليوم الجمعة، بهبوط طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار الملك عبدالعزيز في جدة.

وفي وقت سابق، غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل قليل، متجهًا إلى المملكة العربية السعودية.

وأفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن الرئيس بايدن سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يشارك بايدن، غدًا السبت، بقمة جدة للأمن والتنمية، التي يشارك فيها قادة دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

واستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، نظيره الأمريكي جو بايدن في بيت لحم، الذي وصل صباح اليوم الجمعة، إلى قصر الرئاسة في الضفة الغربية.

وعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونظيره الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر الرئاسة بمدينة بيت لحم، لاستعراض ما تمت مناقشته من قضايا مشتركة خلال اجتماعهما لمدة 50 دقيقة.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في وجود مزيد من المساعدات الدولية للقطاع الصحي بفلسطين.

وأشاد بايدن، في كلمته على هامش زيارته لمستشفى فيكتوريا في القدس، اليوم الجمعة، بمساهمة الإمارات بـ25 مليون دولار للقطاع الصحي الفلسطيني، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

وتابع بايدن: "قدمت الولايات المتحدة 85 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية، وسنقدم 100 مليون إضافية لدعم شبكة مستشفيات فلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسئول بالإدارة الأمريكية، عما سيعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن عقب وصوله بيت لحم.

وصرح المسئول الأمريكي فى تصريحات صحفية، بأن بايدن سيعلن عن سلسلة من الإجراءات والتسهيلات التي تشمل الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح المسئول بالإدارة الأمريكية، أن بايدن سيعلن عن دعم مالي لمستشفيات المنطقة يصل إلى 100 مليون دولار على عدة سنوات.