وزير الرياضة يتفقد منافسات بطولة العالم للسلاح باستاد القاهرة ويطمئن علي الإجراءات التنظيمية

◄ صبحي: يجب أن نفخر باستضافة مصر لهذا العدد من المشاركين في بطولة العالم للسلاح

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، منافسات بطولة العالم للسلاح، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٥-٢٣) يوليو الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وزير الشباب والرياضة يتفقد منافسات بطولة العالم للسلاح

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة، عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري أحمد سمير الميداني مدير البطولة وأحمد نبيل وميرفت حسنين وأماني البحيري.

يأتي حضور الوزير للمنافسات فى إطار دعمه وتشجيعه للاعبي المنتخب الوطني للسلاح المشاركين فى البطولة، والاطمئنان على سير كل الإجراءات والترتيبات المتعلقة بالبطولة، وتأكيدًا علي الدعم الذي تقدمه الوزارة لكل الاتحادات الرياضية لتنفيذ برامجها، وإعداد اللاعبين واللاعبات بمختلف المنافسات، في ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وزير الشباب والرياضة يتفقد منافسات بطولة العالم للسلاح

وأكد وزير الرياضة متابعته المستمرة للبطولة، حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم وسمعة مصر، لافتًا إلى أن حضور ١٠٥ دول، يؤكد الثقة الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية، ونجاحها في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ثمن "صبحي" حجم الانجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر في رياضة السلاح على مستوى مختلف البطولات الدولية التي يشاركون بها، كترجمة فعلية للاستعدادات القوية التي يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصري للسلاح.

وزير الشباب والرياضة يتفقد منافسات بطولة العالم للسلاح

ورحب وزير الرياضة بوفد الاتحاد الدولي المتواجد في البطولة، مؤكدًا علي توفير كل الإمكانات لخروج البطولة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر التنظيمية.

وزير الشباب والرياضة يتفقد منافسات بطولة العالم للسلاح

ورافق الوزير خلال حولته التفقدية محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة، والدكتور عبدالأول محمد معاون الوزير لشئون البطولة.

وتشهد البطولة مشاركة 2000 فرد منهم 957 لاعبًا ولاعبة يمثلون 105 دول.

وزير الشباب والرياضة يتفقد منافسات بطولة العالم للسلاح

وزير الشباب والرياضة يتفقد منافسات بطولة العالم للسلاح