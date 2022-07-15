تصل إلى الحبس.. عقوبة الغش فى امتحانات الثانوية العامة

يزعج الغش في الامتحانات الطلاب المجتهدين وأولياء الأمور الذين يشعرون أن مجهودهم يذهب هباءً بلا أي فائدة، ومع كل موسم امتحانات الثانوية العامة يزداد الحديث عن حالات الغش، حيث يراقبها الجميع عن كثب لمعرفة عدد من يتورطون في محاولة الغش ومصيرهم وكيفية اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارات بشأنهم، ليصبح عقابهم مثالًا لغيرهم من الطلاب.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرًا هامًا وعاجلًا لجميع الطلاب الغشاشين فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، خلال الساعات الماضية.

كما حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الذين يغشون أو العاملين بامتحانات الثانوية العامة من الغش خلال الامتحانات، مؤكدة أنها سوف تعلن رسميًا عمن تمت معاقبتهم على الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022 سواء من الطلاب أو الإداريين خلال كل فترة الامتحانات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن العقوبات التي سيتم تطبيقها على الذين يقومون بمحاولة غش داخل اللجان وهي كالتالي:

يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كانت غرفة العمليات المركزية المعنية بالثانوية العامة، قد تابعت سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، يوم الخميس الماضي، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد (5) حالات غش منها (4) حالات غش في مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ) ورصد حالة غش في مادة الفيزياء في محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت، وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.