الجمعة 15 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تبادل التهانى ومباحثات السلام.. نشاط الرئيس السيسى خلال أسبوع

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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شهد الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الصعيدين المحلي والدولي، فضلًا عن تبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تبادل التهنئة مع قادة الدول العربية

وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهاني خلال اتصالات هاتفية مع كل من: الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الرئيس التونسي قيس سعيد، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ونجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، الرئيس العراقي برهم صالح، الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن. 

وأدى الرئيس السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد المشير طنطاوي، فيما تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

مباحثات السلام

وتلقى الرئيس السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعلى صعيد عملية السلام، تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطيني خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام.

كما تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالًا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام ١٩٦٧ حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.

اتصال سعودي

كما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلًا  عن تبادل التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، من جانبه أعرب الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام التقدم والسلام والازدهار.

مصر مفاوضات السيسي تعاون لبنان العراق

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وائل لطفي

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