الجمعة 15 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خريطة الظواهر الفلكية في النصف الثاني من يوليو

فلك
فلك
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يرغب محبو الفلك في متابعة الظواهر الفلكية باستمرار طوال الوقت وتعقب الأخبار في كل المجلات المحلية والعالمية، ومتابعة كل المؤسسات المهتمة بالفلك والتي تنشر أخبار هذه الظواهر أولًا بأول، ومع بدء النصف الثاني من شهر يوليو غدًا فإن محبي الفلك سيكونون على موعد مع ظواهر هامة فلكية، حيث كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال خال النصف الثاني شهر يوليو 2022 حيث تكون البداية مع الآتي:

 

اقتران القمر وزحل 15 يوليو

يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 9:00 مساءً ويظلان بالسماء حتى صباح اليوم التالي.

 

"اقتران القمر والمشتري 16 يوليو"

يقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 11:00 مساءا ويظلا بالسماء حتى صباح اليوم التالي.

 

اقتران القمر والمريخ وأورانوس 22-21 يوليو

يقترن القمر مع كوكب المريخ في هذين اليومين، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

القمر والثريا 23 يوليو

يقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الاخوات السبعة أو بلايدس) الواقع في برج الثور، حيث يترائى هذا المشهد في غضون الساعة 1:00 بعد منتصف الليل تقريبا ويظلا بالسماء الى ان يختفيا مع زيادة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

 

اقتران القمر والزهرة 27-26 يوليو

يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) في هذين اليومين، حيث نراهما متجاوران في السماء عند شروقهما في غضون الساعة 3:45 فجرا.

 

القمر الجديد محاق شهر محرم 28 يوليو

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم.

وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

 

زخة شهب دلتا الدلويات 29-28 يوليو

وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة.. تنتج هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو.

 

اقتران القمر وعطارد 29 يوليو
يقترن القمر مع كوكب عطارد في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في او السماء بعد غروب الشمس مباشرة الى ان يغربا كذلك في غضون الساعة 7:30 مساء.

منتصف اليوم الفلك الشمس عالمية المريخ المشهد كوكب اخبار

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