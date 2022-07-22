نصائح للحفاظ على مجوهراتك في المصيف

واق الشمس، نظارة شمسية، قبعة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية في المصيف، ولقضاء عطلة صيف مثالية، وـيضًا لقضاء العطلة المثالية من الضروري المحافظة على المجوهرات الخاصة بك في حالة تواجدها معك.

ونشر موقع "metro"، تقريرًا، تضمن مجموعة من النصائح للحفاظ على المجوهرات في المصيف

إذا كنت تبحث عن ارتداء أفضل مجوهراتك أثناء تواجدك بالخارج، فستحتاج إلى اتخاذ خطوات إضافية للعناية بها.

تقول سارة رولاندز، خبيرة اكسسوارات ، إن هناك أشياء بسيطة ولكنها حاسمة يجب القيام بها لحماية المجوهرات الخاصة بك من التلف، وحمايتها من كريم الشمس والكلور والعرق وغير ذلك.

فنعلم جميعًا عدم ارتداء المجوهرات في الماء، كما تحذر سارة: "المياه المالحة والكلور مواد كيميائية قاسية يمكن أن تسبب التآكل، وقد يؤدي التعرض لهذه المواد الكيميائية إلى إضعاف المعادن الثمينة وتسبب في تكسير مجوهراتك".

ولكن ما الذي تحتاج إلى تذكره أيضًا؟

الماء الفاتر والصابون

يجب ألا تصادف مجوهراتك أبدًا عوامل مثل العطور والهواء المالح وكريمات البشرة والكلور، إذا كان الأمر كذلك ، فما عليك سوى تنظيف مجوهراتك باستخدام الماء الفاتر والصابون وفرشاة ناعمة ، ولكن تأكد دائمًا من عدم غمر المجوهرات أبدًا ، وتعد هذه هي الطريقة الأكثر أمانًا لتنظيف المجوهرات إذا واجهت البحر والرمل وكريم الشمس، مما يساعد على إزالة أي وسخ دون التسبب في مزيد من الضرر.

البقاء بعيدا عن الشمس

يضفي ضوء الشمس بريقًا إضافيًا على المجوهرات ، ولكن مثلما تحتاج وجوهنا للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ، فإن الأساور والقلائد والخواتم والأقراط الجميلة لدينا كذلك.

تقول سارة:" يجب أن نتأكد دائمًا من عدم تعرض مجوهراتنا للأشعة فوق البنفسجية أو أشعة الشمس الطبيعية أو الحرارة، فيمكن أن يتسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية في تغير اللون وقد يؤدي إلى تدهور سريع في المجوهرات".

"هذا يعني أنه يجب علينا توخي مزيد من الحذر وإزالة المجوهرات في حالة الاستحمام الشمسي ، أو عند التعرض للشمس لفترات طويلة من الوقت"

استخدم كيس قفل بلاستيكي بسحاب

عند التعبئة ، كل شيء يتعلق بتوفير المساحة.

تقول سارة: "بصرف النظر عن استخدام صندوق مجوهرات مبطّن وقائي ، يمكننا أيضًا تخزين مجوهراتنا في كيس بلاستيكي مغلق بسحاب ، مصنوع إما من المايلار أو البولي إيثيلين.

هذا مفيد لقضاء العطلات الذين قد يرغبون في توفير مساحة في أمتعتهم ، ولكن هذا سيمنع أيضًا مجوهراتك من الخدش والتشابك أثناء السفر ، ويقلل من التعرض للهواء الذي قد يشوه الجودة.

تجنب الحمام

عند البقاء في مكان جديد (مع اختفاء أماكن التخزين المعتادة) ، قد تجد نفسك تضع أشياء في مساحات مختلفة، ولا تلجأ إلى الحمام ليكون مكان تواجد المجوهرات حيث أن الرطوبة تشجع على حدوث الأكسدة مما يؤدي إلى فقدان المجوهرات بريقها ولونها.